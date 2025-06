Neonata e donna trovate morte a Villa Pamphilj una testimone | “Non so se dormirò più”

Un tragico enigma scuote Villa Pamphilj: neonata e donna trovate senza vita, lasciando testimoni sconvolti e domande senza risposta. La comunità attende con ansia i risultati dell’autopsia e del DNA, mentre le indagini scientifiche proseguono nei dettagli. Un caso che ha sconvolto tutti e che ancora deve rivelare i motivi di questa immensa perdita. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

I testimoni che hanno trovato i cadaveri della neonata e della donna a Villa Pamphilj sono sconvolti. Per martedì sono fissati autopsia ed esame del DNA. La Scientifica è impegnata nei sopralluoghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, neonata trovata morta a Villa Pamphili. A pochi metri di distanza una donna senza vita in un sacco nero - Una tragedia sconvolgente scuote Roma: a Villa Pamphili, il corpo di una neonata di circa cinque mesi è stato ritrovato in circostanze drammatiche, a pochi metri da una donna senza vita nascosta in un sacco nero.

