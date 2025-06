Neonata e donna morte a Villa Pamphili martedì l’autopsia | disposto anche esame dna

Un tragico enigma avvolge Villa Pamphili a Roma, dove martedì sarà eseguita l’autopsia su una neonata di circa sei mesi e sulla donna trovate senza vita. Le indagini, avviate come duplice omicidio aggravato, cercano di fare luce sulle cause di questa drammatica scoperta. L’esame del DNA e altre analisi forensi saranno determinanti per svelare la verità dietro questa terribile vicenda. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi.

(Adnkronos) – Verrà eseguita martedì l’autopsia sui corpi della neonata di circa sei mesi e della donna, ritrovati ieri pomeriggio a poca distanza l'uno dall'altro a villa Pamphili a Roma. L’incarico affidato al medico legale dal pm titolare dell’inchiesta, che avvierà il fascicolo per duplice omicidio aggravato, dovrà chiarire le cause e la data della . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: Neonata Martedì Autopsia Donna

Donna e neonata morte a Villa Pamphili, ipotesi unico assassino. Martedì le autopsie - Un tragico mistero scuote Roma: il ritrovamento di una donna e della sua neonata a Villa Pamphili solleva domande inquietanti.