Neonata e donna morte a Villa Pamphili | Forse mamma e figlia C' è un sospettato indagini su un uomo visto con un fagotto

Le indagini su Villa Pamphili si intensificano, con un sospettato al centro delle attenzioni delle forze dell’ordine. L’uomo, visto con un fagotto nei pressi della scena del duplice ritrovamento, potrebbe essere collegato alla tragica morte di una neonata e di una donna, forse madre e figlia. La verità si fa più vicina: cosa si nasconde dietro questa oscura vicenda? Restate sintonizzati per gli sviluppi.

Svolta nelle indagini sul duplice ritrovamento avvenuto a Villa Pamphili, dove sabato 7 giugno sono stati scoperti i corpi senza vita di una donna e di una bambina. Le forze dell?ordine hanno.

