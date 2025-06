Nel manifesto del Pride Ius soli e accuse a Israele

Nel cuore di Bolzano, con l’arrivo del Pride sotto la guida di un sindaco di centrodestra, si riaccendono le polemiche politiche e sociali. Aurora Floridia, senatrice dei Verdi, critica il mancato patrocinio, sottolineando come le istituzioni abbiano il dovere di sostenere l’inclusione e i diritti di tutti. La città si prepara a un confronto acceso tra valori contrapposti, chiedendosi fino a che punto le scelte amministrative possano influenzare il progresso sociale.

A Bolzano è stato eletto un sindaco di centrodestra. E ora in città arriva il Pride. Come prevedibile, da sinistra non hanno perso l'occasione per fare l'ennesima polemica sul nulla. Ci ha pensato, nello specifico, Aurora Floridia, senatrice dei Verdi – Alto AdigeSüdtirol. «È un pessimo segnale», ha spiegato, «il mancato patrocinio al Gay Pride di Bolzano da parte del nuovo sindaco di centrodestra. Le istituzioni hanno il dovere di rappresentare e tutelare tutta la cittadinanza, promuovendo inclusione e rispetto. Scegliere di non concedere il patrocinio a una manifestazione che celebra i diritti civili e la libertà di espressione significa, di fatto, prestare il fianco a pregiudizi e discriminazioni».

