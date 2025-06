Nel cuore della notte armato di coltello e tirapugni

Nel cuore della notte, un uomo armato di coltello e tirapugni è stato sorpreso in via Tonzig alla Stanga, scatenando preoccupazione tra i residenti. Le autorità sono impegnate in indagini serrate per chiarire se l'intervento tempestivo abbia evitato una possibile spedizione punitiva o se si sia trattato di altro. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare per fare luce su quanto accaduto.

Un cinese di 42 anni è stato sorpreso nella notte tra il 7 e l'8 giugno armato di coltello e tirapugni in via Tonzig alla Stanga. Sono in corso serrate indagini da parte dei carabinieri del Radiomobile di Padova per capire se il tempestivo intervento abbia evitato una spedizione punitiva o si sia.

