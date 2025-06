nel cuore del medioevo il primo giubileo e la nascita del duomo teodolinda incanta monza

Nel cuore del Medioevo, Monza si anima di storia e fascino con il primo Giubileo e la nascita del maestoso Duomo, un capolavoro di fede e arte. Pochi minuti prima delle 21, piazza Cambiaghi si trasforma nella porta del tempo, dando il via a un suggestivo corteo storico. Centinaia di figuranti ripercorrono le vie della città, raccontando un'epoca di splendore e devozione. Un evento che riporta alla vita le radici più profonde di Monza, invitandoti a immergerti in un viaggio nel passato.

Poco prima delle 21, come da tradizione, piazza Cambiaghi si è trasformata nella porta del tempo. Da lì ha preso il via il corteo storico di Monza, con centinaia di figuranti a impersonare la nobiltà, il clero, il popolo e le maestranze della Monza medievale. Al centro della scena, maestosa come sempre, la regina Teodolinda, seguita dai membri della sua corte e da una riproduzione simbolica del Tesoro del Duomo. Il corteo ha attraversato le vie del centro storico tra due ali di folla incantata per approdare davanti alla maestosa facciata del Duomo. Sotto le sue guglie, è andato in scena uno spettacolo di rara suggestione, una serata dove musica, teatro, danza si sono fusi in un racconto immaginifico del Medioevo monzese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it