Nel Casertano diciottenne accoltellato in spiaggia dopo una lite per futili motivi è morto Arrestato un giovane

Una tragedia sconvolge il litorale casertano: un giovane di 18 anni ha perso la vita dopo un violento alterco sulla spiaggia di Marina di Varcaturo. La lite, sfociata in tragedia per motivi futili, ha portato all’accoltellamento fatale. È stato subito arrestato un giovane coinvolto, ma la perdita del ragazzo lascia sgomento la comunità. Un episodio che sottolinea quanto possa essere sottile il confine tra calma e violenza.

Un ragazzo di 18 anni, N.M., è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra i comuni di Giugliano (Napoli) e Castel Volturno (Caserta). L’episodio si è verificato poco dopo le 13. Il giovane è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nel Casertano, diciottenne accoltellato in spiaggia dopo una lite per futili motivi, è morto. Arrestato un giovane

In questa notizia si parla di: Accoltellato Futili Motivi Morto

@morto Partecipa alla discussione

E' morto il giovane accoltellato in spiaggia dopo una lite - Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra i comuni ... Si legge su ansa.it

Marina di Varcaturo (Napoli), accoltellato in spiaggia dopo una lite: morto 18enne | Fermato un coetaneo - Un ragazzo di 18 anni, N.M. di Mugnano (Napoli), è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcatu ... Lo riporta msn.com

Ragazzo di 18 anni accoltellato allo stomaco dopo una lite per futili motivi avvenuta in un lido - Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine ... Riporta leggo.it