Nel 2025 in Italia i pagamenti digitali hanno superato l’uso del contante | una svolta culturale oltre che tecnologica Facciamo acquisti risparmiamo investiamo condividiamo denaro con pochi clic E grazie alle app dedicate possiamo evitare di correre inutili rischi

Nel 2025, in Italia, i pagamenti digitali hanno ormai superato l’uso del contante, segnando una vera e propria svolta culturale e tecnologica. Facciamo acquisti, risparmiamo, investiamo e condividiamo denaro con pochi clic, grazie a app intuitive che ci proteggono da rischi inutili. La rivoluzione digitale sta cambiando il nostro modo di gestire le finanze, rendendo più sicuro e semplice ogni operazione.

Negli ultimi anni, l'ecosistema dei pagamenti digitali si è completamente trasformato. Il 'tap-to-pay', ovvero l'avvicinamento di una carta o di un dispositivo mobile a un terminale di pagamento, si è diffuso sempre più e l'intelligenza artificiale generativa sta diventando sempre più determinante per aumentare i tassi di protezione dalle frodi. I confini non sono più una barriera reale al commercio globale, l'accesso istantaneo al proprio reddito è ormai abitudine, non più un benefit, così come assegni cartacei e portafogli fisici stanno – con rapidità – diventando veri e propri 'pezzi da museo'.

