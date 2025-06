Nel 2018 il reietto Allegri disse | Le scuole calcio stanno rovinando i ragazzi e venne preso a pernacchi

Nel novembre 2018, un Allegri rivoluzionario e senza peli sulla lingua, definì le scuole calcio come un male per i giovani, scatenando un mare di pernacchie. Contestualmente, ricevette la Panchina d’oro, simbolo di riconoscimento e successo. Come Nanni Moretti nel suo celebre intervento, anche Allegri si fece portavoce di una voce scomoda, puntando il dito contro le dinamiche del calcio. La sua verità risuona ancora oggi, sfidando il sistema e aprendo un dibattito necessario.

Quando il reietto Allegri disse: «Le scuole calcio stanno rovinando i ragazzi» e venne preso a pernacchi Novembre 2018, Massimiliano Allegri viene premiato con la Panchina d’oro. Il tecnico livornese, già allora un reietto per il circo mediatico che vive attorno al calcio, sale sul palco e lancia il suo grido d’allarme. Una scena morettiana. Come quando il buon Nanni scosse il centrosinistra a piazza Navona e disse: “con questi dirigenti non vinceremo mai”. Fassino e Rutelli erano due cenci. Massimiliano Allegri, uno dei pochissimi ad aver capito con largo anticipo il naufragio cui sarebbe andato incontro il calcio italiano, espresse concetti simili: “con queste scuole calcio non vinceremo mai”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nel 2018 il reietto Allegri disse: «Le scuole calcio stanno rovinando i ragazzi» e venne preso a pernacchi

