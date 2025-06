Né onore né gloria nella guerra di Putin Il commento di Polillo

Né onore né gloria: questa sembra essere la triste realtà della guerra di Putin, come sottolinea il commento di Polillo. Dopo un’azione strategica di Zelensky contro obiettivi militari, Putin ha risposto con attacchi mirati contro civili, aumentando il dolore e la devastazione. L’operazione Pavutyna, che mirava a distruggere gli aeroporti russi, evidenzia quanto la guerra si sia spostata oltre le regole, senza rispetto né per l’onore né per la gloria.

A una brillante azione di guerra, qual è stata quella condotta da Volodymyr Zelensky contro obiettivi militari, Vladimir Putin ha risposto intensificando gli attacchi contro obiettivi civili. L’operazione Pavutyna (in ucraino: ragnatela) aveva nel mirino diversi aeroporti russi, dislocati in varie aree del Paese, al fine di distruggere il maggior numero possibile di aerei. In precedenza, utilizzati in raid contro le strutture civili dell’Ucraina. Ma, al tempo stesso, facenti parte della flotta dei bombardieri che, in caso di guerra, sono in grado di trasportare ogive nucleari. Importanti i risultati raggiunti: una quarantina di questi velivoli distrutti o danneggiati. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Né onore né gloria nella guerra di Putin. Il commento di Polillo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Guerra Putin Onore Gloria

Russia-Ucraina, Putin vuole chiudere la guerra? Il fattore economia - La questione della guerra tra Russia e Ucraina si intreccia con un elemento cruciale: l'economia. Mentre si avvicinano i negoziati diretti a Istanbul il 15 maggio, la posizione di Mosca e Kiev potrebbe dipendere dalle esigenze economiche di entrambi i Paesi, complicando ulteriormente le prospettive di pace.

Questo il breve discorso tenuto poco fa da Putin sulla Piazza Rossa Ricordiamo le lezioni della seconda guerra mondiale e non siamo mai d'accordo con la falsificazione dei suoi eventi, con i tentativi di giustificare i carnefici e diffamare i veri vincitori. Il nostro Partecipa alla discussione

Discorso di Putin ? Punti salienti: 09/05/25 Cari cittadini russi! Cari veterani! Cari ospiti! Compagni soldati e marinai, sergenti e sottufficiali, guardiamarina e sottufficiali! Compagni ufficiali, generali e ammiragli! Vi faccio i miei auguri per l'80° anniversario Partecipa alla discussione

Né onore né gloria nella guerra di Putin. Il commento di Polillo - Il commento di Gianfranco Polillo A una brillante azione di guerra, qual è stata quella condotta da Volodymyr Zelensky contro obiettivi militari, Vladimir Putin ha risposto intensificando gli attacchi ... Segnala formiche.net

Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop - Il Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, si è astenuto dal definire il presidente russo, Vladimir Putin ... battaglia", si legge nel post, "onore, gloria e gratitudine al nostro fratello". Come scrive repubblica.it

Putin e il remake della guerra - Dopo la “storica” conversazione telefonica tra Trump e Putin del 12 febbraio ... di battaglie della Seconda guerra mondiale e marce in onore degli antenati uccisi in guerra, con i loro ... Come scrive repubblica.it

Ciro Ridolfini - Onore e Gloria all'Ucraina