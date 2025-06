Ndoye | Quando ti cerca uno come Conte che ha vinto lo scudetto è una cosa bella

Quando un talento come Dan Ndoye, esterno d’attacco del Bologna, riceve l’interesse di grandi club come il Napoli, l’aria si fa elettrizzante. La sua intervista alla RSI svela non solo le ambizioni personali, ma anche le strategie del Bologna per trattenere i propri talenti. E mentre il mercato si infiamma, una cosa è certa: il futuro di Ndoye potrebbe ancora sorprenderti, e le prossime mosse della Serie A scriveranno nuove pagine di passione e competitività.

L’esterno d’attacco del Bologna Dan Ndoye ha parlato alla tv svizzera Rsi del suo futuro e della sua stagione. Tra le diverse risposte spicca quella sull’interesse del Napoli per l’attaccante, che come ha riferito già più volte Fabrizio Romano insieme ai suoi colleghi, è esplicito ma non per forza risolutivo. Il Bologna farà molto per trattenere la maggior parte dei suoi talenti o comunque per non darli via tutti insieme, nonostante essi vogliano fare un salto di qualità difficile da trattenere nei ranghi. Ndoye: «Napoli? Quando la squadra che vince ti vuole è sempre una cosa bella». Di seguito quanto dichiarato: « Dove giocherò a settembre? Questo non lo so, nel calcio non si sa mai, al momento penso solo alla Nazionale e dopo avrò un po’ di vacanze e vediamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ndoye: «Quando ti cerca uno come Conte, che ha vinto lo scudetto, è una cosa bella»

In questa notizia si parla di: Ndoye Cerca Conte Scudetto

Dan #Ndoye: “Dove giocherò a settembre? Questo non lo so, nel calcio non si sa mai. #Napoli? Certo, quando una squadra vince lo Scudetto e un allenatore come #Conte ti vuole è sempre una cosa bella. Però al momento sono al #Bologna e gioco per la Na Partecipa alla discussione

? #Ndoye: “Dove giocherò a settembre? Questo non lo so, nel calcio non si sa mai, al momento penso solo alla Nazionale. #Napoli? Certo, quando una squadra vince lo Scudetto e un allenatore come #Conte ti vuole è sempre una cosa bella. Però al mome Partecipa alla discussione

Ndoye: «Quando ti cerca uno come Conte, che ha vinto lo scudetto, è una cosa bella» - Le dichiarazioni di Ndoye alla "Rai" svizzera riguardano il suo futuro, l'interesse del Napoli e il momento della sua nazionale. Segnala ilnapolista.it

Napoli, senti Ndoye: "Sempre quando una squadra che vince lo scudetto e un allenatore come Conte ti vogliono" - "Non so dove giocherò a settembre ma è sempre una cosa bella quando una squadra che vince lo scudetto e un allenatore come Conte ti vogliono". Dal ritiro con la Svizzera l'esterno del Bologna Dan Ndoy ... msn.com scrive

Ndoye: “Napoli? Posso dire che è sempre bello quando ti cerca Conte” - Dal ritiro della Svizzera, l'esterno offensivo del Bologna Dan Ndoye, ha parlato del suo futuro ai microfoni di RSI: "Dove giocherò a settembre? Questo ... Segnala iamnaples.it