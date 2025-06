Ndoye Juve l’obiettivo dei bianconeri strizza l’occhio al Napoli di Conte | c’è l’annuncio sul suo futuro Cosa ha detto

Dan Ndoye, tra Bologna, Juventus e Napoli, ha alimentato i rumors sul suo futuro durante un'intervista dal ritiro svizzero. Il talento si è mostrato aperto a diverse possibilità, lasciando intendere che l’interesse dei bianconeri, con uno sguardo rivolto al Napoli di Conte, potrebbe diventare realtà. Le sue parole accendono l’attesa dei tifosi: cosa ha detto esattamente sull’interessamento delle grandi? Scopriamolo insieme.

Ndoye Juve, l’obiettivo strizza l’occhio al Napoli di Conte: le dichiarazioni sull’interessamento della squadra campione d’Italia. Le sue parole. Dan Ndoye tra Bologna e Juve e Napoli. Dal ritiro della Nazionale svizzera, l’obiettivo dei bianconeri si è espresso così sul suo futuro: ecco le dichiarazioni sull’interessamento del Napoli campione d’Italia di Antonio Conte. NDOYE – « Non so dove giocherò il prossimo anno, ma è sempre una cosa bella quando la squadra che vince lo scudetto ha un allenatore come Conte che ti vuole ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ndoye Juve, l’obiettivo dei bianconeri strizza l’occhio al Napoli di Conte: c’è l’annuncio sul suo futuro. Cosa ha detto

In questa notizia si parla di: Juve Obiettivo Napoli Ndoye

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

PAGELLONE #SERIEA 2024-2025 NAPOLI: 9 Antonio Conte ci è riuscito ancora una volta. Il quarto Scudetto nella storia del Napoli rappresenta senza dubbio la sfida più dura della carriera del tecnico salentino, che ha conquistato il suo quinto tricolore nelle Partecipa alla discussione

#Ndoye-#Juve, l’esterno del #Bologna è la prima scelta di #Conte! ? Il #Napoli piomba su un altro obiettivo dei bianconeri. Cifre e dettagli Partecipa alla discussione

Calciomercato Bologna, flirt tra Ndoye e il Napoli. Il giocatore spaventa i tifosi: «Quando ti vuole un allenatore come Conte…» - Calciomercato Bologna, flirt tra Ndoye e il Napoli. Le dichiarazioni dell’attaccante dei rossoblù che spaventano i tifosi Nella preparazione verso i Mondiali del 2026, la Svizzera ha affrontato il pri ... Da informazione.it

Ndoye primo obiettivo di Conte, arriva una bella notizia da Bologna - Il giornalista vicino alle vicende del Bologna, Marchini, ha parlato dell'interessamento del club azzurro per il forte esterno d'attacco degli emiliani. Scrive msn.com

Ndoye Juve, l'esterno del Bologna è la prima scelta di Conte - Ndoye Juve, l’esterno del Bologna è la prima scelta di Conte: cosa filtra in vista della sessione estiva di mercato Il Napoli fa sul serio per Ndoye. Il club azzurro sa che la valutazione è di almeno ... Scrive juventusnews24.com