Neymar chiama il Napoli, e le sue parole rappresentano un assist prezioso per Conte e Manna. L’interesse del club partenopeo si fa sempre più concreto mentre mira a rinforzare una rosa pronta a sfidare una stagione ricca di impegni tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Con queste premesse, il Napoli punta a sorprendere e conquistare nuovi traguardi, dimostrando che la squadra è pronta a fare la differenza sul campo.

Ndoye si è soffermato sull’interessamento del Napoli. Il Napoli è al lavoro per cercare di costruire una squadra che si faccia trovare pronta dinanzi ad una stagione che promette di essere davvero molto intensa. Basta pensare che gli uomini di Antonio Conte saranno chiamati a giocare partite di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, oltre a quello di Kevin De Bruyne, al Napoli sono stati accostati diversi nomi importanti. Tra questi bisogna sicuramente quello di Ndoye. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, ha rilasciato alcune dichiarazioni che rappresentato un assist sia per Antonio Conte che per Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ndoye chiama il Napoli: le sua parole sono un assist per Conte e Manna – VIDEO

