Ndoye apre al Napoli | Quando ti cerca Conte e la squadra campione d’Italia è bellissimo

Il Napoli, campione d'Italia, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi sotto la guida di Conte. Tra i profili più ambiziosi c'è Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero che ha impressionato nella scorsa stagione di Serie A con il Bologna. Con il suo talento e determinazione, si candida a diventare una pedina fondamentale per il futuro azzurro. La sua possibile entrata nel roster napoletano suscita entusiasmo e speranze tra i tifosi, pronti a vedere il club consolidare il suo status di dominatore.

Il Napoli Campione d'Italia guarda al futuro e ha messo nel mirino uno dei protagonisti assoluti dell'ultima stagione di Serie A: Dan Ndoye. L'esterno offensivo svizzero del Bologna è diventato un obiettivo prioritario per rinforzare l'attacco a disposizione di Antonio Conte, e le sue recenti dichiarazioni non fanno che alimentare le speranze dei tifosi azzurri. Protagonista indiscusso della grande stagione del Bologna, Ndoye ha lasciato il suo marchio indelebile segnando il gol decisivo nella finale di Coppa Italia che ha piegato il Milan, consegnando il trofeo ai felsinei.

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan - Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

