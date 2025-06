ncc senza rimessa sospesa revoca licenza

Il mondo del noleggio con conducente (NCC) a Firenze si accende di nuovo, con una decisione che potrebbe cambiare le regole del gioco. Il Consiglio di Stato ha infatti sospeso la revoca della licenza di Skyroad 236, respingendo la decisione del Tar e aprendo nuovi scenari per la mobilitĂ locale. La vicenda si confronta ora con importanti questioni di territorialitĂ e regolamentazione, lasciando tutti con un occhio attento alle prossime mosse.

FIRENZE Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata dalla societĂ Skyroad 236, sospendendo l’efficacia del provvedimento con cui il Comune di Scarperia e San Piero aveva revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attivitĂ di Ncc. Skyroad 236 è ricorsa al Consiglio di Stato dopo la decisione del Tar di aprile scorso che aveva invece confermato la revoca, disposta per violazione del vincolo di territorialitĂ , ovvero l’obbligo per gli Ncc di avere sede e rimessa operativa reale nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione. A dicembre la discussione. "L’azienda - spiega Skyroad 236 - tramite il legale Daniela Agnello ha dimostrato che al momento del rilascio dell’autorizzazione e anche all’avvio del procedimento di decadenza, disponeva di una rimessa sul territorio comunale, requisito fondamentale per l’attivitĂ Ncc. 🔗 Leggi su Lanazione.it