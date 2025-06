Nazista ti facciamo saltare in aria le minacce su Instagram al presidente della Puglia Emiliano dopo lo stop a Israele | perché rischia la scorta

Le minacce di morte su Instagram rivolte al presidente della Puglia, Michele Emiliano, scuotono l’intera regione e sollevano un grave allarme sulla sicurezza dei rappresentanti istituzionali. Dopo il duro gesto di interrompere i rapporti con Israele, il suo messaggio di solidarietà e fermezza si scontra con la piaga delle intimidazioni online. La nostra società deve reagire con fermezza contro ogni forma di violenza e minaccia, difendendo i valori della democrazia e del rispetto.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha ricevuto minacce di morte attraverso messaggi privati su Instagram, in seguito alla sua decisione di interrompere i rapporti istituzionali con il governo israeliano per quello che ha definito «genocidio» palestinese. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, sono due i messaggi intimidatori, arrivati tra lunedì e martedì da un profilo anonimo, contenevano frasi come «Faremo saltare in aria te e quella Regione di m.», oltre a insulti che lo definivano «nazista» e «sionista». La decisione della Puglia su Israele. La Puglia guidata da Emiliano è stata la prima Regione, seguita dall’Emilia-Romagna, a rompere i rapporti con Israele, per protestare contro la strage di civili a Gaza. 🔗 Leggi su Open.online