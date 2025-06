Nazionale toto Ct per il dopo Spalletti | Pioli e Ranieri i favoriti per la panchina azzurra

Dopo meno di due anni, si chiude l’era di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra: un cambiamento che apre le porte a nuovi scenari per il futuro della Nazionale. Pioli e Ranieri emergono come i principali favoriti per il ruolo di nuovo ct, pronti a guidare l’Italia verso nuove sfide. Chi sarà il prossimo allenatore della nostra nazionale? Il toto-ct prende quota, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Roma, 8 giugno 2025 – Dopo meno di due anni si chiude l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Ad annunciare l'esonero (non si è trattato quindi di dimissioni come ipotizzato in un primo momento) è stato lo stesso tecnico toscano nella conferenza di presentazione della gara di domani sera contro la Moldavia, l'ultima sulla panchina azzurra di Spalletti. L'esonero di Spalletti. "Ieri sera abbiamo parlato a lungo con il presidente Gravina e mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale. Naturalmente, a me è dispiaciuto. Per il rapporto che abbiamo, io non avevo intenzione di mollare.

