Nazionale Spalletti | Sollevato dall' incarico io non avrei mai mollato Ma domani sarò in panchina Pioli favorito per ruolo di c t

La nazionale italiana attraversa un momento di grande turbolenza: Spalletti sollevato dall’incarico, mentre Pioli si profila come favorito per il ruolo di ct. Nonostante le difficoltà e la batosta in Norvegia, il nostro calcio non si arrende e si prepara a voltare pagina, con la speranza di un nuovo inizio. Domani in panchina, l’Italia guarda avanti, pronta a riscrivere il proprio futuro.

Il c.t. azzurro in conferenza stampa comunica l'esonero da parte di Gravina dopo la batosta contro la Norvegia che ha compromesso la qualificazione al Mondiale del 2026. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Nazionale, Spalletti: «Sollevato dall'incarico, io non avrei mai mollato. Ma domani sarò in panchina». Pioli favorito per ruolo di c.t.

In questa notizia si parla di: Nazionale Spalletti Sollevato Incarico

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Vanno bene le dimissioni di #Spalletti , uno che non ha creato alcuna empatia con l'Italia, ma chi doveva essere sollevato dall'incarico oltre a lui era proprio quello lì. #italia #Nazionale Partecipa alla discussione

#Spalletti: “Ieri sera siamo stati col Presidente #Gravina un bel po’ e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico di ct della Nazionale. Io non avevo nessuna intenzione di mollare e continuare a fare il mio lavoro” Partecipa alla discussione

Nazionale, l'annuncio di Spalletti: "Gravina mi ha sollevato dall'incarico di ct" - Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa alle 15, ha annunciato che è stato esonerato su volere di Gravina dopo i risultati ... Segnala iltempo.it

Spalletti esonerato: «Gravina mi ha sollevato dall'incarico di ct della Nazionale. Avrei preferito continuare il mio lavoro» - Luciano Spalletti è stato esonerato: il presidente Gravina ha sollevato dall'incarico l'ex allenatore del Napoli che non sarà più il commissario tecnico ... Da msn.com

Nazionale, Spalletti: "Gravina mi ha sollevato dall'incarico di ct" - "Io non avevo nessuna intenzione di mollare, ma esonero è per cui devo prenderne atto", ha detto il tecnico ... Scrive tg24.sky.it