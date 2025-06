nazionale spalletti non sarà più il ct

La bandiera azzurra si appresta a cambiare guida: dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, Luciano Spalletti lascia il ruolo di ct della nazionale italiana. Un addio che segna una svolta importante in vista delle qualificazioni mondiali, con la partita contro la Moldavia ormai alle porte. Resta soltanto da attendere il nome del nuovo commissario tecnico, mentre il cammino verso il Mondiale 2026 prende una piega inaspettata e cruciale.

L’avventura di Luciano Spalletti come commissario tecnico dell’ Italia è giunta al capolinea. Questo l’esito del confronto con i vertici della Federcalcio dopo l’umiliante sconfitta per 3-0 patita contro la Norvegia a Oslo. Lo riporta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport. Lunedì 9 giugno la nazionale sarà impegnata a Reggio Emilia contro la Moldavia, nel secondo match delle qualificazioni al Mondiale 2026: resta soltanto da capire se ci sarà ancora Spalletti in panchina, oppure se l’addio verrà posticipato a martedì. In attesa della comferenza stampa prevista alle 15, iIl favorito come prossimo ct dell’Italia resta sempre Stefano Pioli, oggi sulla panchina dell’Al-Nassr. 🔗 Leggi su Lettera43.it