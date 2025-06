Nazionale | Ranieri in vantaggio su Pioli per il dopo Spalletti Fiorentina in stand bay

L'attenzione del calcio italiano si concentra sul futuro della panchina nazionale: Ranieri sembra aver preso il comando su Pioli come possibile successore di Spalletti. Mentre i tifosi aspettano ufficialità, la Fiorentina si trova in stand-by, con il nome di Pioli che complica i piani della dirigenza viola. La sfida tra le candidature si fa sempre più avvincente, e il mondo del calcio resta in attesa di sviluppi decisivi.

Non trapelano indiscrezioni da Coverciano, ma Claudio Ranieri, a quanto pare, sarebbe la prima scelta del presidente Gravina per sostituire Spalletti. Subito dietro si delinea Stefano Pioli e questo complica i piani alla Fiorentina che sta puntando tutto sull'ex allenatore che si dimise all'epoca dei Della Valle

