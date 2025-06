Nazionale Italiana Spalletti verso le dimissioni da Commissario Tecnico

L’aria si fa pesante attorno alla panchina azzurra: Luciano Spalletti sembra pronto a fare un passo indietro, lasciando il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana. Con le tensioni e le recenti delusioni, il futuro della gestione tecnica italiana è più incerto che mai. Ma quale direzione prenderà ora la nazionale? Ecco la situazione al momento.

I TIFOSI CHIEDONO LE DIMISSIONI IMMEDIATE DI SPALLETTI Disastro #Italia sul campo della #Norvegia: i tifosi Azzurri insorgono sui social chiedendo l'addio immediato del Commissario Tecnico #Spalletti dovrebbe lasciare subito la #Nazionale Partecipa alla discussione

Il problema non è #Spalletti, il problema è il sistema calcio in #Italia. Non si dà fiducia ai giovani calciatori italiani, #SerieA piena di stranieri e quindi il ct di turno ha poca scelta. Tutto da riformare da Sudafrica 2010, persi 15 anni. @FIGC #Nazionale #Gravina Partecipa alla discussione

Luciano Spalletti verso le dimissioni da CT della nazionale! - Una notizia che ci si aspettava di leggere nei prossimi giorni invece arriva ora: Luciano Spalletti sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni da CT della nazionale italiana. Secondo diverse fonti auto ... Come scrive generationsport.it

Spalletti verso le dimissioni da c.t della Nazionale: alle 15 la conferenza stampa - Si va verso l'addio dell'allenatore, il quale lascerà la panchina degli azzurri dopo la batosta contro la Norvegia che ha compromesso la qualificazione al Mondiale del 2026 ... Si legge su msn.com

Italia, Spalletti verso le dimissioni da ct: l'annuncio atteso in conferenza stampa - L'avventura di Luciano Spalletti come ct della Nazionale italiana è giunta al termine. Dopo la brutta sconfitta in Norvegia e la pioggia di critiche ricevute, tra cui le parole del presidente Figc Gra ... Segnala msn.com