Nazionale Italiana | Spalletti esonerato ecco chi è in pole per sostituirlo

La Nazionale Italiana affronta una sfida cruciale contro la Moldavia, ma l’addio di Spalletti come ct ha acceso il dibattito sul suo sostituto. Con il futuro ancora incerto, i tifosi e gli addetti ai lavori si interrogano su chi sarà chiamato a guidare gli Azzurri verso i Mondiali. La rincorsa comincia ora: l’Italia non può permettersi altri passi falsi.

La Nazionale Italiana dovrà dare il tutto per tutto contro la Moldavia per provare a qualificarsi ai Mondiali: Spalletti è stato sollevato dall'incarico, ecco cosa filtra sul futuro. La Nazionale Italiana, dopo il pesante ko arrivato contro la Norvegia, tornerà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia e se la vedrà con la Moldavia lunedì 9 giugno alle 20:45. Il momento non è sicuramente dei migliori, ma l'Italia non può permettersi altri passi falsi. La qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 passerà infatti tutta per la gara di domani sera. Ecco allora cosa filtra sul possibile sostituto di Luciano Spalletti per la panchina azzurra.

