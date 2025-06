Nazionale in crisi | Spalletti a rischio i possibili sostituti Spuntano anche due eroi del 2006

L'Italia del calcio si trova a un crocevia cruciale: con la nazionale in crisi e Spalletti sotto pressione, il futuro è appeso a un filo. La sconfitta contro la Norvegia ha acceso i fari sulla panchina azzurra, suscitando confronti e riflessioni tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre il calciomercato fa da sfondo, occhi puntati su possibili sostituti, tra cui emergono anche due eroi di quel 2006 indimenticabile. La questione è aperta e il destino della nazionale potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Ore di riflessioni e confronti. Il calciomercato c’entra, sì, ma solo di rimando: perché c’è un’altra panchina che potrebbe cercare molto presto un nuovo allenatore ed è quella della Nazionale. La sconfitta di venerdì scorso contro la Norvegia per 3-0 è pesantissima e la partita di lunedì contro la Moldavia potrebbe non bastare a Luciano Spalletti, che è stato fortemente criticato in queste ultime ore. Per questo sabato il ct ha parlato a lungo con il presidente federale Gabriele Gravina per capire cosa fare, come reagire, come riprendere in mano una situazione che potrebbe portare clamorosamente gli azzurri a non disputare il Mondiale per la terza volta consecutiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nazionale in crisi: Spalletti a rischio, i possibili sostituti. Spuntano anche due eroi del 2006

