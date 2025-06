Nazionale Gravina dopo Norvegia-Italia apre a esonero Spalletti | Rilancio con lui? Non posso dirlo

Gabriele Gravina, a due giorni dalla deludente sconfitta in Norvegia che ha aperto le qualificazioni mondiali, si mostra aperto a riflessioni sul futuro della Nazionale. Difendendo pubblicamente Luciano Spalletti, il presidente federale non esclude l’eventualità di un cambio in panchina, ma preferisce mantenere il riserbo su eventuali decisioni. La situazione rimane tesa e ancora da chiarire: quale sarà la prossima mossa per rilanciare il nostro calcio?

Gabriele Gravina a due giorni dal brutto ko della nazionale italiana in Norvegia nel match, che ha aperto le nostre qualificazioni ai Mondiali del 2026, ha difeso Luciano Spalletti ma non ha escluso un esonero del ct. “Mi hanno dato fastidio gli attacchi di alcuni soggetti. Sono attacchi inutili e di persone che aspettano questi momenti per farli. Mi ha infastidito anche una falsa informazioni di quelli che sono i temi reali. Gli attacchi che sta subendo Spalletti sono immeritati. L’ho trovato molto combattivo. Da subito dopo la partita ha indossato l’elmetto e l’armatura. Stiamo parlando in queste ore con Luciano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nazionale, Gravina dopo Norvegia-Italia apre a esonero Spalletti: “Rilancio con lui? Non posso dirlo”

