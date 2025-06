Nazionale allo sbaraglio | Spalletti sulla graticola Gravina ha già scelto il sostituto

L'Italia si trova a un passo dal colpo di grazia: Spalletti sulla graticola, Gravina ha già scelto il sostituto. Dopo la deludente sconfitta in Norvegia, il commissario tecnico è destinato a lasciare, aprendo un nuovo capitolo per il calcio azzurro. La scelta del nuovo allenatore sarà decisiva per risollevare le sorti della Nazionale e ridare speranza ai tifosi. La questione è ormai inevitabile: chi prenderà il timone dell’Italia?

Luciano Spalletti è ad un passo dall’essere sollevato dall’incarico: Gabriele Gravina ha già scelto il sostituto. Dopo il disastro in Norvegia, in casa azzurra sono giustamente iniziate delle profonde riflessioni su squadra e soprattutto allenatore. Il 3-0 incassato dalla formazione capeggiata da Haaland ha compromesso in modo significativo il percorso di qualificazione ai mondiali del 2026 dell’Italia, facendo riapparire gli spettri del passato. La nazionale azzurra rischia di restare a casa per il terzo mondiale consecutivo. Per provare ad evitare quella che sarebbe una catastrofe, Gabriele Gravina starebbe considerando seriamente di sollevare Luciano Spalletti dall’incarico di commissario tecnico. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Nazionale allo sbaraglio: Spalletti sulla graticola, Gravina ha già scelto il sostituto

