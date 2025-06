Nave verso Gaza con Greta ' Sarà intercettata entro 48 ore'

Una nave diretta a Gaza con Greta Thunberg a bordo si trova al centro di una corsa contro il tempo. Israele, secondo fonti del Jerusalem Post, prevede di intercettarla entro 48 ore, mentre attivisti e un diplomatico cercano di portare aiuti umanitari in una delle zone più critiche del conflitto. La tensione cresce: quale sarà il prossimo capitolo di questa sfida?

Israele dovrebbe intercettare nelle prossime 48 ore la nave di aiuti umanitari diretta a Gaza con a bordo Greta Thunberg. Lo ha riferito un fonte informata al Jerusalem Post. A bordo ci sono attivisti e un diplomatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nave verso Gaza con Greta. 'Sarà intercettata entro 48 ore'

