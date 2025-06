Nave con Greta Thunberg che trasporta aiuti per Gaza il ministro della difesa israeliano | Antisemita torna indietro

Una nave carica di speranza, la Madleen della Freedom Flotilla, salpata da Catania per portare aiuti vitali a Gaza, si trova ora al centro di una tensione internazionale. Con Greta Thunberg a bordo, simbolo di pace e solidarietĂ , l'operazione sfida il blocco israeliano. Tuttavia, un colpo di scena: il ministro israeliano della Difesa, noto per le sue posizioni antisemite, ha deciso di tornare indietro, lasciando incerte le sorti di questa missione umanitaria.

