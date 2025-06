Nave cargo con armi per Israele dalla Francia a Genova portuali di Marsiglia rifiutano di caricarla | Non saremo complici del genocidio a Gaza

In un atto di coraggio e responsabilità, i portuali di Marsiglia si sono rifiutati di caricare armi destinate a Israele, opponendosi al possibile coinvolgimento in atrocità a Gaza. La nave cargo, con 14 tonnellate di materiale bellico, è arrivata a Genova senza i container proibiti, segnando una battaglia morale contro il genocidio. Un esempio di resistenza che ci invita a riflettere sulla nostra responsabilità collettiva.

La nave cargo è arrivata a Genova senza i container con le armi per Israele. Il gesto valoroso dei portuali marsigliesi contro il genocidio a Gaza Una nave cargo con 14 tonnellate di materiale bellico destinato all’esercito israeliano è salpata dalla Francia ed è approdata nel porto di Genova. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nave cargo con armi per Israele dalla Francia a Genova, portuali di Marsiglia rifiutano di caricarla: “Non saremo complici del genocidio a Gaza”

