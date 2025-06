Nations League trionfa il Portogallo di Ronaldo La Spagna si arrende ai rigori

Il Portogallo di Ronaldo conquista la Nations League, superando la Spagna in una finale mozzafiato decisa ai rigori. Un match ricco di emozioni, colpi di scena e talenti che si sono misurati fino all'ultimo penalty. La sfida tra le due nazionali ha regalato spettacolo e adrenalina, confermando il Portogallo come campione indiscusso. Ma cosa ci riserverà il futuro di queste due grandi squadre? Restate con noi per scoprirlo!

Portogallo-Spagna 7-5 (dcr) PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa 6.5; Joao Neves 5.5 (1' st Semedo 5.5), Ruben Dias 6.5, Gonçalo Inacio 6 (29' st Veiga 6), Nuno Mendes 8; Bernardo Silva 6 (29' st Leão 6.5), Vitinha 6.5; Conceiçao 5.5 (1' st Ruben Neves 6.5), Bruno Fernandes 6.5; Pedro Neto 6 (1' sts Diogo Jota sv), Ronaldo 7 (43' st Ramos 5.5). In panchina: José Sá, Rui Silva, Antonio Silva, Dalot,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nations League, trionfa il Portogallo di Ronaldo. La Spagna si arrende ai rigori

