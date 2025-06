Nations League terzo posto per Thuram! La Francia vince 2-0

Si chiude con un sorriso la breve avventura di Marcus Thuram con la Francia nella Nations League. I transalpini, sotto la guida di Deschamps, conquistano il terzo posto battendo 2-0 la Germania grazie ai gol di Mbappé e Olise. Un risultato che lascia intravedere una Francia forte e determinata, pronta a riscrivere il proprio destino nel calcio internazionale. La partita si è conclusa con entusiasmo, segnando un capitolo positivo per il team francese.

Si chiude con un piccolo sorriso l'avventura di Marcus Thuram con la Francia nella Nations League. I transalpini vincono la finale del terzo posto grazie ai gol di Mbappé e Olise. TERZI – La finale del terzo posto tra Germania e Francia, vede sorridere i transalpini di Deschamps che chiude la pratica tedesca con un tondo 2-0. Primo tempo molto equilibrato, con la Germania che si fa pericolosa intorno alla mezz'ora con due tiri di Wirtz e Adeyemi. Al 33' arriva anche la decisione del VAR che nega ai tedeschi il rigore su Adeyemi che si prende il giallo a causa di una simulazione in area di rigore.

