Nations League | rullo Italia Brasile schiantato 3-0 È la quarta vittoria su quattro

Nella bolgia del Maracanazinho, l’Italia di Velasco conquista la quarta vittoria su quattro nella Nations League, schiantando il Brasile 3-0. Un trionfo che dimostra la forza e il talento delle azzurre, con Egonu che si conferma miglior realizzatrice della squadra. Una prestazione straordinaria che mette in evidenza il crescente potenziale del volley italiano e conquista il pubblico internazionale.

Nella bolgia del Maracanazinho le azzurre di Velasco dominano anche le brasiliane. Egonu miglior realizzatrice della squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nations League: rullo Italia, Brasile schiantato 3-0. È la quarta vittoria su quattro

In questa notizia si parla di: Nations League Rullo Italia

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League.

Nella bolgia del Maracanazinho le azzurre di Velasco dominano anche le brasiliane. Egonu miglior realizzatrice della squadra - Nella bolgia del Maracanazinho le azzurre di Velasco dominano anche le brasiliane. Egonu miglior realizzatrice della squadra ... Scrive gazzetta.it

Egonu torna e trascina l'Italia in VNL: travolta la Corea del Sud, ora Paoletta sfida il Brasile - Egonu torna e trascina l'Italia in VNL: travolta la Corea del Sud, ora Paoletta sfida il Brasile padrone di casa. Terza vittoria consecutiva per le Azzurre. Come scrive sport.virgilio.it

Nations League: Italia travolge gli Stati Uniti 3-0 nel debutto a Rio - L'Italia domina gli Stati Uniti 3-0 nel debutto della Nations League a Rio, con Velasco che rinnova il gruppo. Scrive sport.quotidiano.net