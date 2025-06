Nations League Mbappè porta la Francia al 3 posto | Germania ko 2-0

In una sfida appassionante a Stoccarda, la Francia di Mbappè si aggiudica il terzo posto della Nations League superando la Germania 2-0. L’attaccante del Real Madrid, protagonista indiscusso con un gol e un assist, guida i Bleus verso una vittoria che accende le speranze di rivincita e fa sognare i tifosi. La prestazione di Mbappè non solo illumina il match, ma rilancia le ambizioni della squadra francese nel panorama internazionale, dimostrando ancora una volta il suo ruolo di protagonista assoluto.

L'attaccante del Real Madrid protagonista con un gol e un assist STOCCARDA - La Francia batte la Germania 2-0 e si aggiudica la finale per il terzo posto della Nations League. A Stoccarda le reti di Mbappè e Olise portano la nazionale di Didier Deschamps sul podio e smorzano in parte la delusione pe.

