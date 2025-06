Nations League la Francia supera 2-0 la Germania e chiude al terzo posto | reti di Mbappé e Olise

In un emozionante match di UEFA Nations League, la Francia ha conquistato il terzo posto superando la Germania con un perentorio 2-0, grazie alle reti di Mbappé e Olise. Un risultato che sottolinea il talento e la determinazione della squadra transalpina. Questa domenica alle 15, non perdete la finale che deciderà il primo e il secondo posto: due nazioni pronte a dare il massimo in campo.

Nel pomeriggio di domenica 8 giugno (ore 15) è in programma la Finale che vale il terzo posto nella UEFA Nations League: si affrontano la Germania,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

La stella del PSG e della Nazionale francese ha rimediato una lesione muscolare al quadricipite della coscia destra. Salterà sicuramente la finale per il terzo posto di Nations League contro la Germania e l’inizio del Mondiale per club: circa 3 settimane di stop Partecipa alla discussione

Nations League, la Francia vince la finale terzo posto: Germania battuta 2-0 - STOCCARDA (ITALPRESS) – La Francia batte la Germania 2-0 e si aggiudica la finale per il terzo posto della Nations League. A Stoccarda le reti di Mbappè e Olise portano la nazionale di Didier ... Riporta italpress.com

