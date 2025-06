Nations League la Francia batte la Germania ed è terza | ecco quanto ha giocato Thuram

Nations League, un’Italia in ombra? La Francia conquista il bronzo battendo la Germania con un 2-0 deciso da Mbappé e Olise. Tra i protagonisti, Marcus Thuram dell’Inter ha giocato una partita importante da titolare, dimostrando il suo valore. Ma quanto ha realmente inciso Thuram in questa competizione? Scopriamo insieme i dettagli della sua avventura in Nations League.

Nations League, la Francia batte la Germania. Va alla Francia la medaglia di bronzo della Nations League: la Nazionale transalpina batte la Germania e chiude al terzo posto. 0-2 il punteggio finale per i ragazzi di Deschamps: apre le marcature Mbappé al 45?, chiude i conti Olise all’84’ con un gol facile facile su assist dello stesso Mbappé Per quanto riguarda i calciatori dell’ Inter impiegati, in campo da titolare Marcus Thuram, sostituito al 90? a risultato ormai acquisito. Non impiegato, invece, Benjamin Pavard, rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro GERMANIA-FRANCIA 0-2 Marcatori: 45’ Mbappé, 84’ Olise GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Koch, Raum (65’ Mittelstadt); Gross (73’ Keher), Goretzka (65’ Bischof); Adeyemi (78’ Gnabry), Woltemade (46’ Undav), Wirtz; Fullkrug. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nations League, la Francia batte la Germania ed è terza: ecco quanto ha giocato Thuram

