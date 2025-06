Nations League il Portogallo batte la Spagna e si aggiudica il trofeo | decisivo l’errore di Morata ai calci di rigore

Un'emozione che resterà nella storia del calcio: il Portogallo si aggiudica la Nations League 2024-25, superando una spettacolare finale contro la Spagna. Dopo un pareggio emozionante e momenti di grande suspense, la vittoria arriva ai rigori grazie all'errore decisivo di Morata. Una notte memorabile che ha visto due nazioni affrontarsi con passione e determinazione, lasciando il segno nel cuore degli appassionati. E così il trofeo trova casa in Portogallo, sotto i riflettori di un match indimenticabile.

Nations League, il Portogallo batte la Spagna ai rigori e si aggiudica il trofeo: finale spettacolare tutta iberica, decisivo in negativo Morata Il Portogallo conquista la Nations League 2024-25 al termine di una finale combattutissima contro la Spagna, risolta soltanto ai calci di rigore dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari e nei supplementari. A . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nations League, il Portogallo batte la Spagna e si aggiudica il trofeo: decisivo l’errore di Morata ai calci di rigore

La Francia di Deschamps batte la Germania e conquista quindi la medaglia di bronzo della #NationsLeague 2024/2025 Questa domenica sera, alle 21:00, all'Allianz Arena di Monaco ci sarà la finalissima tra Portogallo e Spagna: chi vince alza la coppa Partecipa alla discussione

#NationsLeague, il #Portogallo supera la #Germania e vola in finale! Prestazione solida dei lusitani, decisivi i gol nel primo tempo. Ora si sogna il titolo! #Portogallo #NationsLeague2025 #CR7 #calcio #UEFA Partecipa alla discussione

