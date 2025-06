Nations League il Portogallo batte la Spagna e Ronaldo scoppia in lacrime | il bellissimo gesto di CR7 – VIDEO

Un'emozione travolgente per il Portogallo e un gesto che ha commosso il mondo: Cristiano Ronaldo, dopo aver portato la sua squadra alla vittoria nella Nations League 2024-25, scoppia in lacrime. La finale serrata contro la Spagna si decide ai rigori, con un finale drammatico segnato dall'errore di Morata. Ecco il toccante momento di CR7, simbolo di passione e dedizione, che resterà negli ricordi di tutti.

Nations League, il Portogallo batte la Spagna, si aggiudica il trofeo e Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime, ecco il bellissimo gesto di CR7 a fine match, il video. Il Portogallo si aggiudica la Nations League 2024-25 al termine di una finale tiratissima contro la Spagna, decisa soltanto ai calci di rigore dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari e supplementari. L’errore decisivo dal dischetto è stato quello di Morata, unico a sbagliare tra i nove tiratori. I lusitani succedono così proprio alla Spagna nell’albo d’oro del torneo, conquistando un nuovo titolo europeo. Tra i protagonisti, ancora una volta, Cristiano Ronaldo, che arricchisce la sua bacheca con un altro prestigioso trofeo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nations League, il Portogallo batte la Spagna e Ronaldo scoppia in lacrime: il bellissimo gesto di CR7 – VIDEO

