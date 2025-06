Nations League Germania-Francia LIVE 0-2 | raddoppio di Olise

Il calcio internazionale torna sotto i riflettori con un match da non perdere: la finale per il terzo posto della UEFA Nations League, in programma domenica 8 giugno alle 15. Dopo l'emozionante live tra Germania e Francia, con quest'ultima che si è portata sul 2-0 grazie al raddoppio di Olise, gli appassionati si preparano a vivere un'altra giornata di grandi emozioni e colpi di scena nel mondo del calcio.

Nel pomeriggio di domenica 8 giugno (ore 15) è in programma la Finale che vale il terzo posto nella UEFA Nations League: si affrontano la Germania,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Nations League Germania Francia

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League.

SPETTACOLO ASSICURATO! Si chiude la #NationsLeague con le 2 finali: alle 15 la Germania sfida la Francia per il 3° posto. Diretta tv Sky Sport e Cielo. Alle 21 c'è la finalissima tra Spagna e Portogallo . Diretta tv Sky Sport e Rai 2. #Germania Partecipa alla discussione

Nations League, le Finali 3°/4° e 1°/2° posto: 15:00 Germania - Francia (Cielo e Sky Sport Calcio; Ciarravano) 21:00 Portogallo - Spagna (Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; TC Rai: Bizzotto e Rambaudi; TC Sky: Gentile e Montolivo) Partecipa alla discussione

Germania-Francia Nations League oggi, orario e dove vederla in tv: Sky, Dazn, Mediaset o Rai - Tutto ciò che c'è da sapere sulla finale del torneo continentale: info e canali per seguire la sfida in tempo reale. Le possibili scelte di Nagelsmann e Deschamps ... Secondo msn.com

Nations League, Germania-Francia LIVE 0-1 al 45': Blues avanti con Mbappé - Nel pomeriggio di domenica 8 giugno (ore 15) è in programma la Finale che vale il terzo posto nella UEFA Nations League: si affrontano la ... Lo riporta msn.com

Pagina 1 | Germania-Francia Nations League oggi, orario e dove vederla in tv: Sky, Dazn, Mediaset o Rai - Tutto ciò che c'è da sapere sulla finale del torneo continentale: info e canali per seguire la sfida in tempo reale. Le possibili scelte di Nagelsmann e Deschamps ... Secondo corrieredellosport.it