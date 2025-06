Nations League di Volley Femminile Italia super fa la quarta vittoria | battuto il Brasile

L'Italia del volley femminile si conferma regina nella Nations League 2025, conquistando la quarta vittoria consecutiva battendo il Brasile in trasferta. Le campionesse olimpiche di Coach Velasco dimostrano ancora una volta il loro valore, chiudendo con un netto 3-0 e rafforzando la leadership nel torneo. Con successi anche contro Stati Uniti, Germania e Corea del Sud, le Azzurre scrivono un’altra pagina di successo: il nostro volley è ormai un punto di riferimento mondiale.

Le campionesse olimpiche dell'Italia del Volley Femminile realizzano uno splendido poker in Nations League 2025. Nella fase di partite giocate in Brasile, le Azzurre di Coach Velasco si confermano le migliori, battendo le padrone di casa del Brasile per 3-0 (25-22, 25-18, 29-27). L'Italia torna a casa con ben quattro vittorie in questa fase della competizione. le altre vittorie sono arrivate con gli Stati Uniti, la Germania e la Corea del Sud.