Nations League 2025 su Sky e NOW | Portogallo-Spagna per il titolo Germania-Francia per l’onore

Sei pronto a vivere emozioni indimenticabili? La Nations League 2025, visibile su Sky e NOW, promette spettacoli mozzafiato tra le migliori Nazionali d’Europa. Cristiano Ronaldo sfida Lamine Yamal: una sfida tra leggenda e talento emergente. Questa sera, domenica 8 giugno, si conclude l’edizione 2024/2025 con due atti decisivi: la finale per il titolo e quella per l’onore. Non perdere l’appuntamento!

Grazie a un accordo con UEFA, si arricchisce così l’offerta di calcio internazionale nella Casa dello Sport, con oltre 200 sfide tra le Nazionali europee visibili su Sky e in streaming su NOW. Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal. Stasera, domenica 8 giugno, appuntamento con i due atti conclusivi dell’edizione 20242025 della Nations League.. Si parte con la finale per. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Nations League 2025 su Sky e NOW: Portogallo-Spagna per il titolo, Germania-Francia per l’onore

