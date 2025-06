Nations League 2025 il Portogallo torna sul trono d’Europa | Ronaldo in lacrime

È stata una notte di emozioni intense e suspense infinita: il Portogallo torna a sollevare la Nations League, batte la Spagna ai rigori e consacra Ronaldo come simbolo di una rinascita epica. Dopo aver scritto pagine di storia, i lusitani si confermano campioni d’Europa per la seconda volta. Un trionfo che resterà negli annali del calcio, segnando un nuovo capitolo di gloria per il Portogallo e lasciando il pubblico senza fiato.

Battuta la Spagna ai rigori nella finale di Monaco: Lusitani campioni per la seconda volta. La Nations League torna nelle mani del Portogallo. In una finale combattutissima giocata all’ Allianz Arena di Monaco, la selezione lusitana ha superato la Spagna 7-6 ai calci di rigore, dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari. Il Portogallo diventa così la prima Nazionale a conquistare due volte il trofeo, dopo il successo inaugurale del 2019. Ronaldo e la sfida con il futuro: il duello (per ora) vinto con Yamal. A suggellare la serata è stato ancora una volta lui, Cristiano Ronaldo. A 40 anni compiuti, con 138 gol in Nazionale — cifra da primato —, l’eterno numero 7 ha segnato il gol del momentaneo 2-2 al 61’, dimostrando che la fame di vittorie non conosce età. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Nations League 2025, il Portogallo torna sul trono d’Europa: Ronaldo in lacrime

In questa notizia si parla di: Nations League Portogallo Torna

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League.

IL PORTOGALLO TORNA IN FINALE DI NATIONS LEAGUE Dopo 6 anni, il Portogallo giocherà la sua seconda finale di Nations League: la Nazionale di Cristiano Ronaldo ribalta tutto contro la Germania in appena 5 minuti e conquista il pass per l’atto c Partecipa alla discussione

Guardiamo la finale di #NationsLeague e vediamo come giocano Spagna e Portogallo: come si fa a non provare rabbia? Rabbia nel vedere come la cara FIGC ci prende per i fondelli, dando la colpa a #Spalletti e gettando fumo negli occhi. Partecipa alla discussione

Nations League, vince il Portogallo: Spagna battuta 5-3 ai calci di rigore. Decisivo il rigore di Morata - Dopo la finale di Champions League tra Psg e Inter, questa sera l'Allianz Arena di Monaco di Baviera ha ospitato Spagna e Portogallo per la finale di Nations League e l'incontro ... Leggi su msn.com

Portogallo vince la Nations League! Spagna ko ai rigori: Morata errore decisivo, Ronaldo in lacrime - Sbaglia dal dischetto l'ex Juve che condanna Yamal e compagni al ko ... Leggi su tuttosport.com

Il Portogallo ha vinto la Nations League di calcio - Domenica sera la nazionale maschile di calcio del Portogallo ha vinto la Nations League, un torneo per nazionali europee che da qualche anno ha sostituito la maggior parte delle partite amichevoli, ba ... Leggi su ilpost.it