Nasa cerca alternativa a SpaceX di Musk

La NASA e il Pentagono stanno cercando attivamente un’alternativa a SpaceX di Elon Musk, dopo le tensioni con Trump e la minaccia di sospendere i contratti con l’azienda. L’obiettivo è garantire la continuità delle missioni spaziali senza dipendere esclusivamente da Musk. Una sfida che potrebbe rivoluzionare il settore aerospaziale e aprire nuove opportunità per altre compagnie. La corsa alla leadership nello spazio si fa sempre più avvincente.

0.01 La Nasa e il Pentagono si stanno muovendo per trovare un'alternativa alla SpaceX di Elon Musk, dopo la rottura con Trump e la minaccia da parte del presidente di annullare tutti i contratti con le aziende del miliardario. Lo rivela il Washington Post.L'agenzia e il dipartimento sarebbero rimasti abbastanza irritati dall'ipotesi ventilata da Musk di non mettere più a disposizione la sua navetta spaziale Dragon per fare la spola con la Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Minaccia che poi Musk ha subito ritrattato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

