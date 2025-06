Napoli tre acquisti in 24 ore? De Bruyne e Marianucci certi si accelera per il nuovo difensore

Il calciomercato del Napoli brilla di fervore e intese incerte, con tre acquisti pronti a rivoluzionare la squadra in appena 24 ore. De Bruyne e Marianucci sono ormai certi, e l’attenzione si concentra sull’accelerata finale per il rinforzo difensivo, al fine di sorprendere tutti nelle ultime ore di mercato. La corsa al nuovo difensore è in pieno fermento: cosa riserverà questa fase cruciale? Resta da scoprire come si concluderà questa intensa sessione.

La finestra di mercato introdotta per la prima volta nel mercato di gennaio si concluderà tra poche ore e il Napoli, nella giornata di domani, perfezionerà i primi acquisti per Antonio Conte. Certa la firma di due calciatori, De Bruyne e Marianucci, ma la SSC Napoli prova ad anticipare i tempi anche per il terzo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

