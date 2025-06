napoli solet o bijol dell udinese le alternative a beukema tmw

Il Napoli è alla ricerca di un difensore di qualità per rinforzare la propria retroguardia e punta dritto su Sam Beukema del Bologna, ma l’alta cifra richiesta potrebbe portare a ripiegare su opzioni più economiche. Una di queste alternative potrebbe essere Solet o Bijol dell’Udinese, due profili interessanti che potrebbero adattarsi alle esigenze degli azzurri senza svuotare il portafoglio. La strategia del club partenopeo si fa sempre più mirata: ora, la domanda è...

Il Napoli sta tentando un grande colpo in difesa in vista della prossima stagione. Il preferito resta Sam Beukema del Bologna, ma servono circa 30 milioni per convincere i rossoblù a cederlo. E così, gli azzurri stanno cercando anche qualche alternativa più economica. Il Napoli guarda in casa Udinese per l’alternativa a Beukema. Scrive il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb: Il Napoli guarda in casa Bologna, aumenta il pressing su Beukema. Le alternative in questo momento sono rappresentate da Solet e Bijol. Nonostante l’arrivo di De Bruyne, gli azzurri non hanno intenzione di fermarsi a centrocampo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it