Napoli ragazzo di 18 anni muore accoltellato in spiaggia

Tragedia sconvolge la costa campana: un ragazzo di appena 18 anni perde la vita dopo un violento episodio di follia in spiaggia. La scena, drammatica e ancora avvolta nel mistero, evidenzia come una lite per motivi futili possa sfociare in tragedia irreparabile. L'episodio si è verificato in un contesto apparentemente tranquillo, lasciando la comunità senza parole e sollevando domande sulla sicurezza e sulla gestione delle tensioni nel territorio campano.

Tragedia in Campania, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra i Comuni di Giugliano, in provincia di Napoli, e Castel Volturno, in provincia di Caserta. Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto, quello che sembra ormai assodato è però che alla base della lite ci sarebbero futili motivi. L'episodio si è verificato poco dopo le 13. Il diciottenne è stato soccorso e portato al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da un’ambulanza privata che si trovava di passaggio Nonostante i soccorsi, il ragazzo è morto in ospedale dopo circa un'ora di agonia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Napoli, ragazzo di 18 anni muore accoltellato in spiaggia

