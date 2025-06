Napoli Osimhen rifiuta la proposta dell'Al-Hilal | il Galatasaray torna in corsa per l'attaccante

Napoli e Osimhen si trovano ancora una volta al centro di un’attenzione internazionale, con il nigeriano che rifiuta l’offerta dell’Al-Hilal. La proposta da 65 milioni più bonus non ha convinto l’attaccante, aprendo le porte a nuovi scenari di mercato. Nel frattempo, il Galatasaray torna in corsa, pronto a mettere sul tavolo un’offerta allettante. La saga continua, e il futuro di Osimhen rimane incerto: cosa riserverà il prossimo capitolo?

Victor Osimhen ha rifiutato la proposta dell`Al-Hilal. La squadra saudita, dopo aver presentato un`offerta da circa 65 milioni più 5 di bonus,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Osimhen Juve, da Torino rilanciano: pronta questa nuova offerta per strappare il sì del Napoli! Cifre e dettagli della proposta - Da Torino rilanciano l’idea Osimhen, pronti a sfidare il Napoli con una nuova offerta per il centravanti nigeriano.

L'Al-Hilal attende il via libera per il trasferimento di Victor Osimhen Il club arabo ha intanto prenotato viaggio e visite mediche per l'attaccante nigeriano ? Accordo da 75 milioni di euro con il Napoli, grazie alla proposta arrivata ieri. Ora si attende il sì defin Partecipa alla discussione

| L’entourage di Osimhen e intermediari che stanno curando la trattativa hanno fatto sapere al Napoli che il club arabo, Al Hilal, è intenzionato a pagare 70 milioni + 5 di bonus per l’acquisto di Osimhen (che sta seriamente valutando la proposta) Partecipa alla discussione

Napoli, Osimhen rifiuta la proposta dell'Al-Hilal: il Galatasaray torna in corsa per l'attaccante - Victor Osimhen ha rifiutato la proposta dell`Al-Hilal. La squadra saudita, dopo aver presentato un`offerta da circa 65 milioni più 5 di bonus, aveva accettato di. Riporta msn.com

SKY - Osimhen dice no all’Al-Hilal, l'attaccante ha deciso di non dare il via libera finale - Come raccontato nel corso della giornata di domenica 8 giugno, l’Al-Hilal aveva accontentato la richiesta economica del Napoli per Victor Osimhen. Restava da definire l’accordo con l’attaccante nigeri ... Si legge su napolimagazine.com

MERCATO - Schira: "Proposta enorme dell'Al-Hilal per Osimhen, ok del Napoli ma il giocatore non è convinto" - Nicolò Schira, giornalista, scrive su X: "Nonostante l'enorme offerta presentata dall'Al-Hilal (35 milioni/anno + 10 milioni di bonus fino al 2029) Victor Osimhen non è più del tutto convinto di entra ... Riporta napolimagazine.com