Napoli occhi su Beukema e Gatti per la difesa Marianucci sarà il primo colpo

Il mercato del Napoli si scalda, puntando forte sulla difesa con nome di primo piano: Sam Beukema. Il club azzurro, guidato da Antonio Conte, vuole rinforzare la linea arretrata con un profilo giovane e affidabile, mentre Marianucci si prepara a vestire la maglia partenopea come primo acquisto. La strategia è chiara: rafforzare il reparto difensivo per sognare in grande anche questa stagione.

Il Napoli si muove con decisione sul mercato e lo fa partendo dalla retroguardia. In cima alla lista dei rinforzi richiesti da Antonio Conte c'è il nome di Sam Beukema, centrale olandese del Bologna, considerato uno dei profili ideali per rafforzare la linea difensiva azzurra. Il ds Giovanni Manna, di rientro da una settimana di incontri tra Milano e altre piazze strategiche, ha già avviato i primi contatti con il club emiliano. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l'interesse è concreto anche per un altro rossoblù: Dan Ndoye, esterno offensivo che Conte apprezza per la sua duttilità, soprattutto sulla fascia sinistra.

