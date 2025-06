Napoli Marianucci a un passo Poi Beukema o Gatti per rinforzare ancora la difesa

Il Napoli si prepara a rafforzare ulteriormente la sua rosa, puntando su rinforzi di qualità. Dopo l'arrivo di Antonio Conte, il club ha adottato una strategia orientata alla sicurezza, con obiettivi concreti come Marianucci e, in caso di successo, Beukema o Gatti per consolidare la difesa. Con queste mosse, il Napoli si avvicina sempre più a un sogno che si sta concretizzando: tornare a dominare il calcio italiano e internazionale.

Napoli, 8 giugno 2025 - Con l'arrivo di Antonio Conte in panchina, quindi fin dall'estate scorsa, il Napoli ha cambiato target a livello di mercato, preferendo battere piste sicure a quelle che conducono alle cosiddette scommesse. Un'eccezione c'era stata e rispondeva al nome di Rafa Marin, seppur con un asterisco bello grosso: giovane, sì, il classe 2002, ma pure di scuola Real Madrid, una garanzia da aggiungere al buon periodo di apprendistato trascorso all' Alaves. Invece, tra lo spagnolo e Conte non ci sarebbe mai stato feeling al punto che già a gennaio soffiavano forte i venti di addio, con il Villarreal a prenotarsi per un affare che per sbloccarsi attendeva all'ombra del Vesuvio il giusto rimpiazzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Marianucci a un passo. Poi Beukema o Gatti per rinforzare ancora la difesa

