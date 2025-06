Napoli l’indizio per il doppio colpo | non solo Frattesi arriva la conferma

Napoli si prepara a sorprendere ancora: l’indizio per il doppio colpo è ormai chiaro. Dopo le conferme di Marianucci e De Bruyne, il club partenopeo lavora senza sosta per regalare ai propri tifosi due top player ancora più forti. Con Frattesi già in vista, le prossime settimane promettono emozioni e grandi sorprese. La Serie A si accende: il mercato partenopeo è pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il ds dei partenopei Giovanni Manna lavora per chiudere altri due colpi: dopo Marianucci e De Bruyne, vicinissimi due top player, c’è l’indizio (Ansa Foto) – SerieAnews Luca Marianucci e Kevin De Bruyne per iniziare. Mancano solo gli annunci ufficiali che arriveranno solo dopo il superamento delle visite mediche ma si tratta di pura formalità per entrambi. Per il difensore tutto fatto con l’Empoli: nove milioni più uno di bonus ai toscani e contratto pluriennale per il giovane difensore che prenderà il posto di Rafa Marin nella rosa azzurra. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, l’indizio per il doppio colpo: non solo Frattesi, arriva la conferma

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Indizio Napoli Doppio Colpo

Napoli, il primo acquisto estivo è già deciso: l’indizio di Conte - Il Napoli, in corsa per il titolo, prepara già il mercato estivo con un primo acquisto in vista. Dopo la vittoria contro il Lecce, un indizio rilasciato da Conte ha svelato dettagli interessanti.

Napoli, il secondo colpo è già vicino? C'è un indizio - c'è un indizio che porta a Heorhij Sudakov. Il giovane centrocampista ucraino, in una recente intervista, ha ammesso che sarebbe un sogno approdare al Napoli. Secondo fonti vicine al club ... Segnala msn.com

Solet più Lucca, il Napoli studia il doppio colpo dall’Udinese - in particolare con l’Udinese per un doppio colpo. Lorenzo Lucca e Oumar Solet sono i due calciatori corteggiati dal Napoli. Un attaccante e un difensore per rinforzare ancora di più in questi ... Lo riporta repubblica.it

Napoli, ecco l'indizio social di un nuovo acquisto per Conte: un leone e una spina - Indizio social in casa Napoli, che sta per portare a termine un importante colpo di mercato. Sul proprio profilo X, i partenopei hanno postato un leone e una spina (oltre alla solita clessidra ... Da tuttomercatoweb.com

DOPPIO COLPO VICINO: NAPOLI FA SUL SERIO PER SUZUKI E BONNY!