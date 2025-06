Napoli la Juve ci prova per l’attaccante | la condizione di Conte

Napoli, cuore pulsante del calcio italiano, si prepara a un importante confronto di mercato: la Juventus tenta l’assalto a uno dei suoi talenti più promettenti. Con l’ombra dell’addio di Vlahovic che si staglia all’orizzonte, i bianconeri non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione di rafforzare il reparto offensivo. La partita è aperta, e il futuro di questo attaccante potrebbe cambiare le sorti del campionato. Il mercato è in fermento e tutto può succedere...

I bianconeri tentano l'affondo, ma Conte non ci sta: chiesta una contropartita tecnica importante. La Juventus è alla ricerca di una serie di rinforzi per la prossima stagione. Tra i reparti che necessitano di nuovi innesti c'è, innanzitutto, quello offensivo. Il probabile addio di Vlahovic, poi, mette i bianconeri con le spalle al muro. È per questo motivo chela Juventus avrebbe messo nel mirino un attaccante del Napoli, protagonista della stagione appena conclusa con la vittoria dello scudetto. Si tratta di Giacomo Raspadori, finito sul taccuino della dirigenza della Juventus dopo la stagione al Napoli.

