Napoli in molti con la valigia | Simeone Raspadori e Ngonge cercano più spazio

Napoli si trova al centro di un mercato infuocato, con Simeone, Raspadori e Ngonge pronti a cambiare aria in cerca di maggiori opportunità. Nonostante i numeri eccellenti della scorsa stagione, il club pensa a rinnovare la difesa per mantenere lo straordinario rendimento. In un contesto di grandi turnover e ambizioni future, la sfida è continuare a scrivere la propria storia vincente.

Napoli, in tanti i giocatori con la valigia in mano, specialmente in attacco: Simeone, Raspadori e Ngonge cercano più spazio Il Napoli si prepara a rinnovare parzialmente la propria difesa, nonostante i numeri straordinari della scorsa stagione: 27 gol subiti in 38 partite, miglior dato nei cinque principali campionati europei.

In questa notizia si parla di: Napoli Valigia Simeone Raspadori

Napoli, fuga dalla panchina: Simeone, Ngonge, Raspadori e tutti quelli che possono partire - Mica sono numeri: trentadue reti subite in trentotto partite, la miglior difesa d'Europa (dei cinque campionati più importanti). E però qualcosa si cambia, perché niente è per sempre, perché certe sto ...

CORRIERE - Napoli, Simeone sarà ceduto. Raspadori è in bilico

